Sanremo | da applausi la lezione di Beatrice Venezi alla Boldrini | “Chiamatemi direttore | non direttrice”

«Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Io sono e voglio essere chiamata direttore d'orchestra. Conta il percorso, la preparazione e l'obiettivo». Con poche parole Beatrice Venezi è diventata il personaggio del momento con quella che è sembrata una stoccata alle femministe da salotto. E molti hanno pensato alle deliranti battaglie lessicali della Laura Boldrini che da presidente della Camera obbligò a declinare al femminile ogni termine possibile e immaginabile. Pianista e direttore d'orchestra, ha conquistato il pubblico della quarta serata del Festival di Sanremo. E i Social sono tutti dalla sua parte. Si leggono commenti entusiastici. «È più femminista Beatrice Venezi direttore d'orchestra che 18 ore di ...

