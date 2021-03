Sanremo 2021, Giovanna Botteri ricorda l’inizio della pandemia: «Dal giorno alla notte la Cina si bloccò» – Il video (Di domenica 7 marzo 2021) «Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’. E siccome sei molto lontano, forte ti scriverò». Giovanna Botteri esordisce sul palco dell’Ariston citando Lucio Dalla. La giornalista, co-conduttrice della finale del Festival, ha letto, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera da inviata Rai, un monologo sull’importanza di sentire la viCinanza dei propri affetti anche se lontani. Botteri ha anche parlato dell’inizio della pandemia di Coronavirus in Cina: «Quando descrivevo e raccontavo dalla Cina quello che stava per succedere con la pandemia in pochi ci credevano, poi improvvisamente i morti e i contagi», ha raccontato ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) «Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’. E siccome sei molto lontano, forte ti scriverò».esordisce sul palco dell’Ariston citando Lucio D. La giornalista, co-conduttricefinale del Festival, ha letto, ripercorrendo alcuni momentisua carriera da inviata Rai, un monologo sull’importanza di sentire la vinza dei propri affetti anche se lontani.ha anche parlato deldi Coronavirus in: «Quando descrivevo e raccontavo dquello che stava per succedere con lain pochi ci credevano, poi improvvisamente i morti e i contagi», ha raccontato ...

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - blueeyes_nv : RT @PAZZESK4: Si ma un premio per noi di Twitter non c'è? Svegli fino alla fine, a cercare il frame perfetto per i meme che permettono a Sa… - itsmetheguru : RT @tittyamadio: una foto esclusiva dal backstage di Sanremo 2021 #Sanremo2021 -