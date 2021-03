Simona Ventura positiva al Covid, salta la finale di Sanremo: Amadeus quasi in lacrime (Di venerdì 5 marzo 2021) «Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al Covid». Così in conferenza stampa il conduttore del festival di Sanremo 2021 Amadeus. «Grazie a Dio sta bene. È un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto», ha detto il presentatore con la voce rotta dall’emozione. L’annuncio è giunta subito, nelle prime battute dell’incontro coi media, «una notizia che ci è arrivata poco fa», ha detto il direttore artistico. leggi anche l’articolo —> Ibrahimovic, parla il motociclista che lo ha portato a Sanremo: «Voleva guidare lui» Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: Amadeus quasi in ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021) «Sono veramente rattristato del fatto cheè risultataal». Così in conferenza stampa il conduttore del festival di2021. «Grazie a Dio sta bene. È un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto», ha detto il presentatore con la voce rotta dall’emozione. L’annuncio è giunta subito, nelle prime battute dell’incontro coi media, «una notizia che ci è arrivata poco fa», ha detto il direttore artistico. leggi anche l’articolo —> Ibrahimovic, parla il motociclista che lo ha portato a: «Voleva guidare lui»2021,alin ...

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - MarioManca : Davvero dispiaciutissimo per Simona Ventura. Avrei tanto voluto vederla su quel palco dove ha dato tutta sé stessa nel 2004. #Sanremo2021 - Luca_zone : RT @SkyTG24: Simona #Ventura non potrà affiancare Amadeus nella serata finale di #Sanremo2021: - Luca_zone : RT @akamichelito: Ora o Mai Più 2022 conduce Simona Ventura il grande senior show musicale targato Rai Uno -