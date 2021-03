Sanremo 2021, Noemi e Annalisa irresistibili. Gaudiano vince tra i giovani (Di venerdì 5 marzo 2021) Quarta serata ricchissima di canzoni per il Festival di Sanremo 2021: ad esibirsi, infatti, le quattro nuove proposte finaliste e tutti i big in gara. Una serata lunga, ma che lascia spazio anche a grandi emozioni, sketch e alla partecipazione di interessantissimi ospiti. A dare il via, come sempre Amadeus e Fiorello. Quest’ultimo, con il suo carisma e la sua ironia, è riuscito fin da subito a rendere la quarta serata scoppiettante. Ha, così, fatto il suo ingresso indossando una parrucca, ballando e dimostrando grande energia. Amadeus ha, inoltre, accolto al loro fianco Beatrice Venezi, giovane direttrice d’orchestra e madrina di Sanremo giovani. Bellissima ed emozionata, ha sceso le scale per presentare i cantanti finalisti delle Nuove Proposte e decretare il vincitore della categoria. Con eleganza e classe e un ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021) Quarta serata ricchissima di canzoni per il Festival di: ad esibirsi, infatti, le quattro nuove proposte finaliste e tutti i big in gara. Una serata lunga, ma che lascia spazio anche a grandi emozioni, sketch e alla partecipazione di interessantissimi ospiti. A dare il via, come sempre Amadeus e Fiorello. Quest’ultimo, con il suo carisma e la sua ironia, è riuscito fin da subito a rendere la quarta serata scoppiettante. Ha, così, fatto il suo ingresso indossando una parrucca, ballando e dimostrando grande energia. Amadeus ha, inoltre, accolto al loro fianco Beatrice Venezi, giovane direttrice d’orchestra e madrina di. Bellissima ed emozionata, ha sceso le scale per presentare i cantanti finalisti delle Nuove Proposte e decretare il vincitore della categoria. Con eleganza e classe e un ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Sanremo_2021 : Signore e signori: Avete voglia di 'parlare senza dire niente' ? Sul palco dell'Ariston ci sono loro: @LRDLofficial… - Robinson_Rep : RT @LaRepubblicaXL: Per voi chi vincerà #Sanremo2021? -