Germania, ordini industria gennaio sopra attese (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Crescono più del previsto a gennaio gli ordinativi all’industria in Germania. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi dell’1,4% dopo il -2,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -1,9%). Le stime di consensus erano per una salita più contenuta, ovvero dello 0,7%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 2,5. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi del 2,6%, mentre quelli esteri hanno registrato un aumento del 4,2%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Crescono più del previsto a gennaio gli ordinativi all’in. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi dell’1,4% dopo il -2,2% del mese precedente (rivisto da un preliminare -1,9%). Le stime di consensus erano per una salita più contenuta, ovvero dello 0,7%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente gli ordinativi risultano in aumento del 2,5. Nel dettaglio, glidomestici sono scesi del 2,6%, mentre quelli esteri hanno registrato un aumento del 4,2%.

Appuntamenti macroeconomici del 5 marzo 2021 Venerdì 05/03/2021 08:00 Germania : Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. - 2,2%) 08:45 Francia : Partite correnti (preced. - 1,2 Mld Euro) 08:45 Francia : Bilancia commerciale (preced. - 3,4 Mld Euro) 10:00 Italia :...

