Vincenzo Schiavo vicepresidente della Camera di commercio italo-russa

(Di giovedì 4 marzo 2021)è stato nominatodi(Ccir) al termine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina in videocall tra Mosca e Milano., presidente di Confesercenti Interregionale Campania-Molise, delegato alle politiche del Sud di Confesercenti, è da cinque anni console onorarioFederazionea Napoli. “Questa investitura – dichiara– mi riempie di orgoglio e gratifica il lavoro svolto negli ultimi anni insieme all’ufficio consolareCampania. Sono onorato di aver ricevuto i complimenti sia dall’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov che da quello italiano a Mosca, Pasquale ...

"Il nostro plauso arrivi forte alla Camera di Commercio " commenta, presidente di Confesercenti Napoli e Campania " da parte nostra saremo vigili in modo che queste importanti ...'Serve una proroga fino al 30 settembre - osserva, presidente di Confesercenti Campania - O ad aprile saremo punto e accapo'.