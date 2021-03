Sorpresa dal PD: il Segretario Zingaretti si dimette, ecco le motivazioni (Di giovedì 4 marzo 2021) Un autentico colpo di teatro le dimissioni di Zingaretti anticipate sui social dal diretto interessato. Nicola Zingaretti si dimette da Segretario del Partito Democratico. La notizia sta facendo il giro dei media e del Web, con i vertici del partito che, come riporta Tgcom24 hanno subito chiesto al numero uno Dem, di ripensarci. Le dimissioni di Nicola Zingaretti sarebbero state anticipate su Facebook proprio dal Segretario, eletto due anni fa con primarie interne al Partito. Un autentico fulmine a ciel sereno se si pensa che proprio Nicola Zingaretti è stato uno dei leader di partito che più ha lavorato prima per tenere in piedi il governo Conte bis e poi per evitare le elezioni anticipate e far nascere il nuovo esecutivo Draghi. Il Partito Democratico infatti è una ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Un autentico colpo di teatro le dimissioni dianticipate sui social dal diretto interessato. Nicolasidadel Partito Democratico. La notizia sta facendo il giro dei media e del Web, con i vertici del partito che, come riporta Tgcom24 hanno subito chiesto al numero uno Dem, di ripensarci. Le dimissioni di Nicolasarebbero state anticipate su Facebook proprio dal, eletto due anni fa con primarie interne al Partito. Un autentico fulmine a ciel sereno se si pensa che proprio Nicolaè stato uno dei leader di partito che più ha lavorato prima per tenere in piedi il governo Conte bis e poi per evitare le elezioni anticipate e far nascere il nuovo esecutivo Draghi. Il Partito Democratico infatti è una ...

IlContiAndrea : A sorpresa durante le #provegenerali compare in tuta Zlatan #Ibrahimovic per presentare il prossimo artista.… - calciodangolo_ : ????Le formazioni ufficiali di #ParmaInter. Gioca a sorpresa #Man nel #Parma, nell'#Inter c'è #Sanchez dal 1'?? - p_giampaolo : Dal Consiglio Comunale di Novi Ligure ci si aspetta qualunque sorpresa - sasaneki_ : bf mi ha fatto una sorpresa ?????? è dal 23 gennaio che era in america e doveva tornare sabato e invece si è fatto tro… - lovelyanimehd : ONE PIECE: la community è sorpresa dal cambiamento di Roger nell'anime -