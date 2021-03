“Sono ancora arzilla a letto” La famosa attrice italiana si lascia andare a dichiarazioni intime private. Cos’ha detto (Di giovedì 4 marzo 2021) In occasione di una sua intervista al settimanale Oggi, Stefania Sandrelli ha parlato di cinema, ma anche e soprattutto della propria vita privata e sentimentale. “In amore Sono ancora arzilla” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Sandrelli (@stefaniasandrellipage) Sposata dal 1983 con il regista e sceneggiatore Giovanni Soldati, Stefania ha svelato che la sua vita di coppia è ancora piuttosto attiva; i due hanno un’intimità complice ed appassionata: Archiviate le pratiche amorose? Ma quando mai! Sono stata fraintesa! Mi sento ancora molto arzilla, mi creda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Sandrelli ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 marzo 2021) In occasione di una sua intervista al settimanale Oggi, Stefania Sandrelli ha parlato di cinema, ma anche e soprattutto della propria vita privata e sentimentale. “In amore” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Sandrelli (@stefaniasandrellipage) Sposata dal 1983 con il regista e sceneggiatore Giovanni Soldati, Stefania ha svelato che la sua vita di coppia èpiuttosto attiva; i due hanno un’intimità complice ed appassionata: Archiviate le pratiche amorose? Ma quando mai!stata fraintesa! Mi sentomolto, mi creda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Sandrelli ...

