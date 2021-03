“Boom di venditori che usano pratiche ingannevoli e aggressive”, l’allarme dell’associazione dei consumatori (Di giovedì 4 marzo 2021) Attenzione! Consumerismo.it, Associazione No Profit divenuta punto di riferimento della tutela dei consumatori, lancia l’allarme: con il Covid si è registrato un Boom di venditori che propongono il passaggio al mercato libero con pratiche aggressive e ingannevoli. Aumenta il numero di escamotage utilizzati dagli operatori e aumentano le società che “attraverso call center telefonici o venditori porta a porta, tentano di acquisire clienti, non sempre rispettando la legalità”. Complice del massiccio aumento del fenomeno: la maggiore presenza di utenti in smart working o in generale di persone che trascorrono il loro tempo in casa. Si sono “moltiplicati gli escamotage per concludere contratti di fornitura luce e gas, sfruttando la confusione in merito ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) Attenzione! Consumerismo.it, Associazione No Profit divenuta punto di riferimento della tutela dei, lancia: con il Covid si è registrato undiche propongono il passaggio al mercato libero con. Aumenta il numero di escamotage utilizzati dagli operatori e aumentano le società che “attraverso call center telefonici oporta a porta, tentano di acquisire clienti, non sempre rispettando la legalità”. Complice del massiccio aumento del fenomeno: la maggiore presenza di utenti in smart working o in generale di persone che trascorrono il loro tempo in casa. Si sono “moltiplicati gli escamotage per concludere contratti di fornitura luce e gas, sfruttando la confusione in merito ...

