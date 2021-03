Zaia: "Da venerdì il Veneto è a rischio zona arancione" (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Da venerdì prossimo siamo a rischio di passaggio in arancione. È innegabile che da qualche giorno ci sia un aumento della diffusione del virus e siamo circondati da regioni che sono in situazione peggiore della nostra, dal Friuli Venezia Giulia, all’Emilia Romagna ed è una situazione generalizzata per tutta Italia”. A dirlo è il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando i dati sulla diffusione del Covid19 nel corso della consueta conferenza stampa. “Siamo molto preoccupati”, ha proseguito il governatore, “e siamo in trincea perché il futuro prossimo ci può riservare solo salite e non discese. I parametri ci fanno pensare che siamo a rischio di passaggio in arancione da venerdì prossimo ed è un grosso guaio. Il nostro Rt oggi è dello 0,95-0,97, e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Daprossimo siamo adi passaggio in. È innegabile che da qualche giorno ci sia un aumento della diffusione del virus e siamo circondati da regioni che sono in situazione peggiore della nostra, dal Friuli Venezia Giulia, all’Emilia Romagna ed è una situazione generalizzata per tutta Italia”. A dirlo è il presidente del, Luca, commentando i dati sulla diffusione del Covid19 nel corso della consueta conferenza stampa. “Siamo molto preoccupati”, ha proseguito il governatore, “e siamo in trincea perché il futuro prossimo ci può riservare solo salite e non discese. I parametri ci fanno pensare che siamo adi passaggio indaprossimo ed è un grosso guaio. Il nostro Rt oggi è dello 0,95-0,97, e ...

