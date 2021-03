Fiorentina - Roma 1 - 1 | occasione per Ribéry LIVE

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Cagliari 1-0 Bologna Milan 0-0 Udinese Genoa 0-0 Sampdoria Benevento 0-2 Verona Atalanta 1-1 C… - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Roma 1-1, autorete di Spinazzola L. (ROM) - iamkayshow : RT @iambolar: FT: Sassuolo 3-3 Napoli Milan 1-1 Udinese Atalanta 5-1 Crotone Benevento 0-3 Verona Cagliari 1-0 Bologna Fiorentina 1-2 Roma… - gemin_steven98 : RT @SkySport: FIORENTINA-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Spinazzola (49') ? aut. #Spinazzola (60’) ? #Diawara (90') ? SERIE A – 25^ giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Roma

- Lain ansia per le condizioni di Jordan Veretout che rischia il lungo stop per un problema ... del secondo tempo il francese nel tentativo di ripiegare su un contropiede della...... fuori Peres dentro Karsdorp mentre si rivede Smalling che subentra a Kumbulla 78' - Doppio cambio per la: fuori Ribery e Pulgar dentro Caceres e Borja Valero 77' - Insiste laancora ...Tegola per Jordan Veretout e per la Roma. Il centrocampista francese – mentre rincorreva ... Da valutare l’entità dell’infortunio occorso all’ex centrocampista della Fiorentina, che è stato sostituito ...82' - Conclusione al volo di Vlahovic in area di rigore: Pau Lopez respinge in tuffo 80' - Sostituzioni per la Roma: fuori Peres dentro Karsdorp mentre si rivede Smalling che subentra a Kumbulla 78' ...