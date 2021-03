Britney Spears e la foto con i suoi figli: "Il tempo passa troppo veloce" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Britney Spears ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in compagnia dei suoi due figli, che oggi sono adolescenti, e ha sottolineato quanto il tempo scorra velocemente. Britney Spears ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in compagnia dei suoi due figli. Nel corso degli anni, la pop star ha dimostrato di tenere tantissimo al suo ruolo di madre e di amare i suoi figli al di là di ogni limite. Come riportato da Buzz, Britney Spears ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con i suoi figli e ha scritto: "Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha postato sul suo profilo Instagram unache la ritrae in compagnia deidue, che oggi sono adolescenti, e ha sottolineato quanto ilscorramente.ha postato sul suo profilo Instagram unache la ritrae in compagnia deidue. Nel corso degli anni, la pop star ha dimostrato di tenere tantissimo al suo ruolo di madre e di amare ial di là di ogni limite. Come riportato da Buzz,ha condiviso sul suo profilo Instagram unache la ritrae con ie ha scritto: "Il ...

Colpo di scena nel caso Spears, il padre rinuncia alla tutela (KIKA) - HOLLYWOOD - Alla fine è successo: Jamie Spears ha dichiarato l'intenzione di non ricoprire più il ruolo di tutore di Britney Spears, e soprattutto del patrimonio della ...

