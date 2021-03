Sanremo | Miseria | ' con Fiorello e Amadeus un inno alla danza | che riparta dopo il lockdown' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Un ritornogrande tradizione del varietà della tv, quello di Antonello Falqui, un corpo di ballo in 'quote rosa' e due star d'eccezione,, che si esibiranno, tra canto e, nella sigla di apertura. Ma la vera rivelazione sarà Ama, straordinario cantante e ballerino da scoprire. Ma gioca in casa. Sua moglie è stata una mia ex allieva". Così all'Adnkronos il coreografo e regista Franco, che ritorna al Festival di Sanremo, a poche ore dall'inizio della storica manifestazione canora. Tra classico, hip hop, modern e modern jazz, 10 ballerine accompagneranno, perfetti e solidali in una ritrovata complicità coreografica accanto, tra le altre, all'italianissima Carlotta Onorati, proveniente ...