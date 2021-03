Sanremo 2021 streaming e diretta tv | dove vedere le cinque serate del Festival

Leggi su tpi

(Di martedì 2 marzo 2021) Dal 2 al 6 marzosu Rai 1 (intorno alle ore 20,30) va in scena ildi, la 71esima edizione della kermesse canora che da decenni incanta gli italiani. La Rai ha deciso di andare avanti nonostante il Covid. Tutto si svolgerà seguendo un rigidissimo protocollo (approvato dal Cts) per garantire la sicurezza sanitaria. Assente il pubblico, scenografia allargata in plateasono state tolte le poltrone, niente giornalisti nella storica sala stampa e spazi del teatro Ariston adattati alle norme anti Covid.ildiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Le...