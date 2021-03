Djokovic è ancora infortunato e pensa al rientro | Miami o Montecarlo?

VinceJfc : ?? Nonostante uno strappo agli addominali, #Djokovic vince per la 9° volta gli #AusOpen ?? La corsa al record slam d… - MarkkMaestri : Pensate quanto sarebbe ancora più bello il tennis se Djokovic fosse simpatico e piacevole come gli altri due. Ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ancora

La Gazzetta dello Sport

Piedi per terra ? Il team del campione serbo aveva inizialmente programmato di giocare il torneo di Dubai, dal 14 marzo, ma è quasi certo chesi cancellerà dall'evento preparandosi per il ...GIOCATORE VITTORIE - SCONFITTE PERCENTUALE Cerundolo 5 - 0 100% Nadal 1008 - 205 83.1%943 ...00 Tennis Fognini vuole ripartire: 'Giocheròper almeno tre anni' 28/12/2020 A 13:42L'ex tennista croato loda l'attuale numero 1 del mondo: 'L'ultimo titolo agli Australian Open è il più dolce di tutti'.Nel 18esimo titolo Slam di Nole Djokovic (nono in Australia) c’è lo zampino di Goran Ivanisevic. Da quando il croato ha iniziato a seguire Djokovic a Wimbledon 2019, il numero uno del mondo non solo h ...