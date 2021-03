Riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto a Roma | via alle visite Ma fino al 21 aprile è già sold out

TIMnewsroom : Dopo 14 anni riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, grazie a un progetto di restauro e conservazione realizzato… - oggicronacaim : Mercoledì 3 marzo riapre al pubblico il Museo Civico di Diano Marina - kospeti : RT @artribune: Da domani 1 marzo, dopo 14 lunghi anni di restauri, il monumento emblematico della Roma imperiale verrà restituito al pubbli… - ilfaroonline : Roma, il Mausoleo di Augusto riapre al pubblico: sold out per le visite fino ad aprile - mondomobileweb : Roma: con il contributo di Fondazione TIM, riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre pubblico

Dal primo marzoalil Mausoleo di Augusto , il più grande sepolcro circolare del mondo antico e emblema della magnificenza architettonica dell'Impero Romano. La riapertura avviene dopo 14 anni di ...... 3.200 imprese di gestione ( Primo Rapporto sul Giocodi Acadi del 28 novembre 2019). E se ... come bene rappresentato dalle autorità investigative del Paese, se non si, se si perde il ...(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Mausoleo di Augusto a Roma riapre al pubblico, le spettacolari immagini dall'alto Da oggi riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto, il più grande sepolcro ...Venerdì 5 marzo al Centro Giovanni Lilliu di Barumini riaprono le porte dell’arte. Al via mostra “Mario Cesare. Dalla tela dipinta alla forma scolpita”.