“Ha mentito su tutto | ora fuori” Uomini e Donne | valanga di segnalazioni sul nuovo e già amatissimo tronista

Scoppia la polemica e Uomini e Donne. E per il tronista si mette male. Una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi primo marzo, dopo aver ascoltato le ultime novità sul percorso di Giacomo, il pubblico dovrebbe ritrovare al centro dello studio Massimiliano e Samantha. Quest'ultima racconta di aver portato in esterna Ugo e Michael. Il secondo decide di auto eliminarsi, in quanto la tronista confessa di aver trovato l'esterna troppo pesante. Michael ha parlato di argomenti abbastanza forti e Samantha si è sentita in difficoltà. Con Ugo, invece, l'uscita è andata bene. Massimiliano è uscito di nuovo con Vanessa, che non aveva convinto molto Gianni Sperti. Questa seconda esterna sembra convincere l'opinionista. Maria De Filippi, però, fa sapere che è stato deciso di tagliare una parte di questa ...

