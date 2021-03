Conte leader del Movimento 5 Stelle, Appendino: “Ottima notizia” (Di lunedì 1 marzo 2021) La sindaca Chiara Appendino accoglie con entusiasmo la notizia che l’ex premier Giuseppe Conte guiderà il progetto di rifondazione del Movimento 5 Stelle. “E’ un’Ottima notizia – dice la prima cittadina – tanto per la forza politica a cui sento di appartenere, quanto per il Paese, che ritrova così una persona che si è spesa nel migliore dei modi, con tutta se stessa, in quello che è stato il periodo più buio che l’Italia ha attraversato dal Dopoguerra ad oggi. Quel Premier che, con impegno, guardando al futuro, ha garantito all’Italia 209 miliardi del Recovery Fund, la quota parte più alta rispetto a tutti i partner europei. Segnale economico, certo, ma anche che il Paese, dopo tanti anni, è tornato ad avere autorevolezza e un ruolo determinante nel panorama ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 1 marzo 2021) La sindaca Chiaraaccoglie con entusiasmo lache l’ex premier Giuseppeguiderà il progetto di rifondazione del. “E’ un’– dice la prima cittadina – tanto per la forza politica a cui sento di appartenere, quanto per il Paese, che ritrova così una persona che si è spesa nel migliore dei modi, con tutta se stessa, in quello che è stato il periodo più buio che l’Italia ha attraversato dal Dopoguerra ad oggi. Quel Premier che, con impegno, guardando al futuro, ha garantito all’Italia 209 miliardi del Recovery Fund, la quota parte più alta rispetto a tutti i partner europei. Segnale economico, certo, ma anche che il Paese, dopo tanti anni, è tornato ad avere autorevolezza e un ruolo determinante nel panorama ...

