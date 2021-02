Sono salvi i cani di Lady Gaga | ecco chi li ha ritrovati e quale sarà la ricompensa

(Di sabato 27 febbraio 2021) Due giorni fa è iniziato l’incubo di: il suo dog sitter infatti ha dovuto lottare con dei malviventi che avevano l’obiettivo di rubare idella celebre pop star americana. Alla fine dello scontro, il dog sitter è stato colpito con dei colpi di pistola e i rapitoririusciti a prendere due bulldog, Koji e Gustav, mentre il terzo cane è riuscito a scappare. In tutto questoseguiva la vicenda a distanza, poiché si trovava a Roma per girare un film su Gucci. La cantante, disperata per l’accaduto, ha subito pubblicato un post su Instagram annunciando che avrebbe pagato ben 500.000€ pur di riavere i suoi. La cifra sarebbe stata ugualmente sborsata anche nel caso in cui qualcuno avesse ritrovato i, pur non ...

LaStampa : I cani di Lady Gaga che erano stati rapiti sono salvi: una donna li ha riportati alla polizia @fulviocerutti - AnnaxLGxTS : RT @LaStampa: I cani di Lady Gaga che erano stati rapiti sono salvi: una donna li ha riportati alla polizia @fulviocerutti - Diregiovani : Koji e Gustav stanno bene: i cani di Lady Gaga sono stati liberati. - GINA32451015 : RT @RosannaMarani: I cani di Lady Gaga che erano stati rapiti sono salvi: una donna li ha riportati alla polizia - MauroVittorio3 : RT @viaggiatore_it: Non ne usciremo presto, purtroppo gli ipocondriaci sono molti di più di quello che mi aspettavo. La narrativa Covid19 h… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono salvi

Ipsoa

Siamo? Ancora no, non siamo a 40 punti , anche se sembra che quest'anno ne serva qualcuno in ... E lì non ciin palio i 3 punti o la classifica. Io voglio vedere sempre quello spirito'.... per la creazione di un grande polo per l'economia circolare nell'area di viache guarda ... recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente " conclude la Sindaca - , temi che...È inutile girarci intorno, le illusioni non servono a risolvere i problemi, ormai siamo in un regime monopartitico infatti manca un'opposizione e il governo retto dall’attuale premier ne è la dimostra ...L‘ex presidente: «Pochi cretini (voi sapete a chi mi riferisco) hanno rovinato un gran progetto per tutti. Sono deluso». Per i politici è «il fallimento della giunta Raggi». Daniele De Rossi: «Ci ho s ...