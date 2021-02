Tutti pazzi per Razzi: con i suoi incredibili balletti sui Social vanta numeri da influencer (video) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vi ricordate quando il senatore Antonio Razzi imperversava con il suo amico e collega Scilipoti nelle interviste parlamentari? I cronisti pendevano dalle loro labbra. Oggi l’uomo portato in Parlamento da Antonio Di Pietro con l’Italia dei Valori è diventato un insospettabile influencer. Tutti pazzi per Razzi influencer Sui Social, il Razzi in versione influencer diletta i suoi follower con balletti da adolescente scatenato. Ha appena compiuto 73 anni e ha postato la torta con le candeline con tanto di dedica e pioggia di like e di commenti. Neanche fosse Belen o Chiara Ferragni. I suoi video su Tik Tok sono per certi versi esilaranti. Per molti altri versi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vi ricordate quando il senatore Antonioimperversava con il suo amico e collega Scilipoti nelle interviste parlamentari? I cronisti pendevano dalle loro labbra. Oggi l’uomo portato in Parlamento da Antonio Di Pietro con l’Italia dei Valori è diventato un insospettabileperSui, ilin versionediletta ifollower conda adolescente scatenato. Ha appena compiuto 73 anni e ha postato la torta con le candeline con tanto di dedica e pioggia di like e di commenti. Neanche fosse Belen o Chiara Ferragni. Isu Tik Tok sono per certi versi esilaranti. Per molti altri versi ...

