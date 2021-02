Francesca Cipriani e la chirurgia estetica: 'L'11 marzo diventerò Barbie' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'L'11 marzo diventerò una via di mezzo tra Barbie e Kim Kardashian. Tutti i chili della pandemia il chirurgo me li porterà via'. Così Francesca Cipriani a ' Pomeriggio Cinque'. La showgirl , che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'L'11una via di mezzo trae Kim Kardashian. Tutti i chili della pandemia il chirurgo me li porterà via'. Cosìa ' Pomeriggio Cinque'. La showgirl , che ha ...

federicodenti_ : Adoro Francesca Cipriani...?? Barbara: “Ti piace questo ragazzo?” La Cipriani: “”È simpatico!” VOLOOOOOO?? #Pomeriggio5 @carmelitadurso - pomeriggio5 : Una bambola nella nostra #cabinarossa, è Francesca Cipriani in versione Barbie Regno Unito! #Pomeriggio5 - LuciaAl73831547 : RT @pomeriggio5: 'Tutti i chili della pandemia, il chirurgo me li porterà via!' La nostra Francesca Cipriani vuole diventare una vera Barbi… - pomeriggio5 : 'Tutti i chili della pandemia, il chirurgo me li porterà via!' La nostra Francesca Cipriani vuole diventare una ver… - Gabriel55169315 : A me non mi piace Barbara d”urso antisimpatica . Io conosco bene Barbara d”urso conosciamo tutti Grande Fratello Ro… -

Francesca Cipriani: "Mi opero per diventare Barbie"

