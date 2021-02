Finti stupri nelle fiction con Serena Rossi e Luisa Ranieri: “Adesso basta, coincidenze imperdonabili” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Donne che denunciano violenze, Finti stupri, presunte vittime che poi si rivelano una elaborata messa in scena per incastrare qualcuno: è accaduto tre volte in poco più di un mese in tre delle principali serie tv trasmesse su Rai Uno, come denunciato dall’editoriale indipendente Aestetica Sovietica in una lettera ai vertici Rai. Prima in ‘Mina Settembre’, dove l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi scopre che una giovane estetista, Martina, sta accusando un ginecologo di una violenza sessuale mai avvenuta; poi nella nuova fiction ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ dove la protagonista Luisa Ranieri smaschera una giovane donna che accusa un uomo di averla stuprata su richiesta della moglie dell’uomo che vuole incastrarlo per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Donne che denunciano violenze,, presunte vittime che poi si rivelano una elaborata messa in scena per incastrare qualcuno: è accaduto tre volte in poco più di un mese in tre delle principali serie tv trasmesse su Rai Uno, come denunciato dall’editoriale indipendente Aestetica Sovietica in una lettera ai vertici Rai. Prima in ‘Mina Settembre’, dove l’assistente sociale interpretata dascopre che una giovane estetista, Martina, sta accusando un ginecologo di una violenza sessuale mai avvenuta; poi nella nuova‘Le indagini di Lolita Lobosco’ dove la protagonistasmaschera una giovane donna che accusa un uomo di averla stuprata su richiesta della moglie dell’uomo che vuole incastrarlo per ...

