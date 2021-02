Draghi, corsa contro il tempo: 60 giorni per il Recovery Fund (Di venerdì 26 febbraio 2021) Una corsa contro il tempo. È quella cui è chiamato il premier Mario Draghi al suo primo e fondamentale banco di prova politico economico a Palazzo Chigi ovvero convincere l'Unione Europea che i 207 miliardi di euro della Next Generation UE destinati alla ricostruzione dell'Italia post Covid siano degni di essere consegnati da Bruxelles a Roma. Proprio da dove ha fallito Conte, quindi, deve cominciare Draghi. I tempi I tempi sono strettissimi: entro il 30 aprile sul tavolo della Commissione deve arrivare il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, condicio sin equa non per accedere al pacchetto della Next Generation UE. Il 12 gennaio l'esecutivo Conte aveva presentato una prima bozza frutto delle decisioni stiracchiate di un governo ormai agli sgoccioli dove le misure del rilancio italiano post Covid ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 febbraio 2021) Unail. È quella cui è chiamato il premier Marioal suo primo e fondamentale banco di prova politico economico a Palazzo Chigi ovvero convincere l'Unione Europea che i 207 miliardi di euro della Next Generation UE destinati alla ricostruzione dell'Italia post Covid siano degni di essere consegnati da Bruxelles a Roma. Proprio da dove ha fallito Conte, quindi, deve cominciare. I tempi I tempi sono strettissimi: entro il 30 aprile sul tavolo della Commissione deve arrivare il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, condicio sin equa non per accedere al pacchetto della Next Generation UE. Il 12 gennaio l'esecutivo Conte aveva presentato una prima bozza frutto delle decisioni stiracchiate di un governo ormai agli sgoccioli dove le misure del rilancio italiano post Covid ...

