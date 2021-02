Coronavirus, nel mondo oltre 113 milioni di casi e 2,5 milioni di morti da inizio pandemia (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Salgono a oltre 113 milioni i casi di Covid-19 diagnosticati nel mondo dall’inizio della pandemia mentre i decessi superano i 2,5 milioni. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Con 28.413.373 casi accertati e 508.307 morti gli Stati Uniti sono il Paese più colpito. A preoccupare è soprattutto la diffusione delle varianti del Coronavirus. In occasione discorso per celebrare il traguardo dei 50 milioni di vaccini somministrati in Usa, invitando a mantenere l’attenzione alta mettendo in pratica ogni misura prevista per il contenimento del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Salgono a113di Covid-19 diagnosticati neldall’dellamentre i decessi superano i 2,5. I dati riportati dalla Johns Hopkins University parlano di 113.002.186 contagi e 2.507.624 decessi a livello globale. Con 28.413.373accertati e 508.307gli Stati Uniti sono il Paese più colpito. A preoccupare è soprattutto la diffusione delle varianti del. In ocone discorso per celebrare il traguardo dei 50di vaccini somministrati in Usa, invitando a mantenere l’attenzione alta mettendo in pratica ogni misura prevista per il contenimento del ...

