Basta Kessie, il Milan trova la Stella giusta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il rigore di Franck e un miracolo di Donnarumma portano il Diavolo agli ottavi: oggi il sorteggio. Ibra in campo solo nella ripresa Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il rigore di Franck e un miracolo di Donnarumma portano il Diavolo agli ottavi: oggi il sorteggio. Ibra in campo solo nella ripresa

Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: VIDEO - Milan-Stella Rossa 1-1: ai rossoneri basta Kessiè per gli ottavi. Gol e highlights - MMassy86 : @darki05168081 @SimoneCristao Intanto prendiamoci quello che c'è di positivo, la qualificazione e qualche singolo c… - MilanClubAlanno : @IbraStyle83 Sembra così evidente, ma nonostante ciò nessuno lo dice. Che poi senza Bennacer che ti recupera e impo… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: VIDEO - Milan-Stella Rossa 1-1: ai rossoneri basta Kessiè per gli ottavi. Gol e highlights - TuttoMercatoWeb : VIDEO - Milan-Stella Rossa 1-1: ai rossoneri basta Kessiè per gli ottavi. Gol e highlights -