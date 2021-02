Rete unica, dividendi e ricavi stabili Il titolo vola in Borsa (Di giovedì 25 febbraio 2021) I conti di Tim del 2020, l'aggiornamento del piano al 2023 e le rassicurazioni sul dossier della Rete unica, da un lato sorprendono e dall'altro rassicurano il mercato, con il titolo del gruppo che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) I conti di Tim del 2020, l'aggiornamento del piano al 2023 e le rassicurazioni sul dossier della, da un lato sorprendono e dall'altro rassicurano il mercato, con ildel gruppo che ...

Agenzia_Italia : A che punto è la questione della rete unica per Internet in Italia - riccardo_fra : Cdp ha acquisito una quota azionaria da quasi 1 MLD in Telecom. Da mesi lavoriamo alla creazione di una rete unica… - DaniloStancato : RT @S_Giacomoni: #Tim. Vista esperienza del Presidente #Cdp, siamo certi che, come avevamo auspicato, ci sarà una #governance autorevole ed… - Notiziedi_it : A che punto è la questione della rete unica per Internet in Italia - infoiteconomia : A che punto è la questione della rete unica per Internet in Italia -