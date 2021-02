“Guerra tra queen” Nuovi retroscena sulla chiusura di Barbara D’Urso | spunta il nome di Maria De Filippi Ecco tutti i retroscena

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Le protagoniste indiscusse delle reti Mediaset sono indubbiamente loro,De; la maggior parte dei programmi più seguiti che vanno in onda su Canale 5 infatti sono condotti dalle due donne, che ci fanno compagnia praticamentei giorni. Ma nelle ultime ore stannondo delle notizie che svelerebbero deiinediti che riguardano il rapporto tra le due donne. Vietata laPare, secondo il sito Dagospia, che ha appena lanciato la bomba, cheDeabbia richiesto, per contratto, che nessuno dei personaggi delle sue trasmissioni sia mai ospite dalla Carmelita nazionale. Vediamo cosa riporta il sito in questione: La vera spina ...

iosonotersite : @agatamicia Mai una volta che facciano lo sforzo titanico di comprendere l'altro da sé ed arrivare a capire che il… - _IlBoris : RT @gustatore: Molto bello il tifo nei confronti di una italiana, l'Atalanta, promosso dall'opinione pubblica italiana. Ma adesso andiamo a… - federlor111 : RT @fiordisale: @lageloni @marcotrocu @robersperanza @mceciguerra @articoloUnoMDP Speranza e Guerra sono tra le rarissime note positive di… - Ginko92_ : RT @nicolocenci: Gente che parla di guerra tra @carmelitadurso e Mara mentre Barbara a #pomeriggio5 “Ciao Mara e ricordiamo il suo meritato… - nicolocenci : Gente che parla di guerra tra @carmelitadurso e Mara mentre Barbara a #pomeriggio5 “Ciao Mara e ricordiamo il suo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra tra

ANSA Nuova Europa

Il Parlamento della comunità autonoma della Galizia nel nordovest del Paese ha approvato la riforma della normativa sanitaria regionale: il nuovo testo prevede l'applicazione di multei 1.000 e i 600mila euro. Ma l'opposizione mette in dubbio il provvedimento. Le multe dovrebbero dividersi in tre livelli: lieve, grave e molto grave in base "al rischio o danno che causa per la ...Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 febbraio 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda alle 20.45 su Rai3 , Clara è furiosa .lei e Barbara èaperta mentre Alberto continua ad avere una posizione ambigua . Il Palladini è sotto pressione ma non intende assecondare Clara in questa crociata contro la Filangeri. ...“Viviamo tempi estremamente difficili, la pandemia ha sconvolto la vita di tanti. Quando riceverò il vaccino contro il Covid chiuderò gli occhi in raccoglimento, pensando a quanto la ricerca[...] scie ...Il maxiprocesso Rinascita-Scott che vede alla sbarra 329 imputati, nato dall’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta dal procuratore Nicola Gratteri, prosegue ...