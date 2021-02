Europa League, Milan-Stella Rossa: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il goal al 93? di Milan Pavkov ha complicato leggermente i piani di Stefano Pioli per la gara di ritorno del Giuseppe Meazza. L’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Belgrado ha consegnato agli almanacchi un 2-2 positivo per la compagine rossonera che, però, dovrà tenere altissima la concentrazione nella sfida di ritorno che si disputerà nella città meneghina. Al Diavolo basta un pareggio, meglio una vittoria, mentre i serbi primi del loro campionato dovranno vincere o pareggiare con un risultato superiore a quello dei primi novanta minuti. È il Milan, ovviamente, la grandissima favorita per passare agli ottavi di finale. Ecco le ultime da Milan-Stella Rossa, le probabili formazioni e la diretta tv ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il goal al 93? diPavkov ha complicato leggermente i piani di Stefano Pioli per la gara di ritorno del Giuseppe Meazza. L’andata dei sedicesimi di finale dell’di Belgrado ha consegnato agli almanacchi un 2-2 positivo per la compagine rossonera che, però, dovrà tenere altissima la concentrazione nella sfida di ritorno che si disputerà nella città meneghina. Al Diavolo basta un pareggio, meglio una vittoria, mentre i serbi primi del loro campionato dovranno vincere o pareggiare con un risultato superiore a quello dei primi novanta minuti. È il, ovviamente, la grandissima favorita per passare agli ottavi di finale. Ecco le ultime da, lee latv ...

