Bully 2 in un nuovo ' leak' che svela dettagli sulla storia e il gameplay

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovisul vociferato2 sono trapelati online, stando a uner anonimo su Reddit. Le ultime indiscrezioni sul gioco risalgono alla fine dello scorso anno, quando è emerso che il titolo sarebbe stato "sacrificato" per Red Dead Redemption 2 e GTA 6. Ora i nuovi rumor fanno riferimento a un gioco che è stato in sviluppo tra il 2015 e il 2017. Secondo la fonte anonima, il sequel avrebbe sostituito il protagonista Jimmy Hopkins con unpersonaggio di 16 anni di nome Alex DeAngelo. Il sequel si sarebbe dovuto svolgere nella fittizia Springvale County, ispirata sia dalla grande area del New England che dal Rhode Island, e avrebbe puntato a ricreare l'atmosfera della "piccola città americana", con una mappa molto più densa e ricca di contenuti rispetto all'originale composta da foreste esplorabili, aree ...

Ultime Notizie dalla rete : Bully nuovo

Multiplayer.it

'Con l'entrata in vigore delRegolamento per il benessere e la tutela degli animali e l'... 24 american staffordshire terrier, 7 corso, un american, 7 bull terrier, 2 bulldog, un ..."Con l'entrata in vigore delRegolamento per il benessere e la tutela degli animali e l'... 24 american staffordshire terrier, 7 corso, un american, 7 bull terrier, 2 bulldog, un ...Nuovi dettagli sul vociferato Bully 2 sono trapelati online, stando a un leaker anonimo su Reddit. Le ultime indiscrezioni sul gioco risalgono alla fine dello scorso anno, quando è emerso che il ...Bully 2 è di nuovo al centro di rumor che ci parlano di un gioco sviluppato con il motore grafico di Red Dead Redemption 2 e tante novità.. Nuovi rumor dedicati a Bully 2 spuntano online. La fonte ...