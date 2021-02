**Ferlinghetti: pellegrinaggio fan a S.Francisco fan alla City Lights, memoriale di fiori** (2) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Tra i più commossi i dipendenti della libreria-casa editrice simbolo della Beat Generation. "Ho iniziato a lavorare qui 25 anni fa e ho avuto la fortuna di vedere Lawrence ogni mattina quando entrava nella sua creatura", ha detto Stacey Lewis, vicepresidente di City Lights per la pubblicità. Negli ultimi anni il coinvolgimento di Ferlinghetti era diventato principalmente il controllo della posta e la scrittura di lettere. "Ha risposto alle mail fino a un paio di anni fa, così come firmava i libri fino a quando ha potuto farlo". I residenti di North Beach, il quartiere storicamente bohémien e italoamericano di San Francisco dove viveva Ferlinghetti, lo ricordano tutti come un bon vivant. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Tra i più commossi i dipendenti della libreria-casa editrice simbolo della Beat Generation. "Ho iniziato a lavorare qui 25 anni fa e ho avuto la fortuna di vedere Lawrence ogni mattina quando entrava nella sua creatura", ha detto Stacey Lewis, vicepresidente diper la pubblicità. Negli ultimi anni il coinvolgimento di Ferlinghetti era diventato principalmente il controllo della posta e la scrittura di lettere. "Ha risposto alle mail fino a un paio di anni fa, così come firmava i libri fino a quando ha potuto farlo". I residenti di North Beach, il quartiere storicamente bohémien e italoamericano di Sandove viveva Ferlinghetti, lo ricordano tutti come un bon vivant.

