La vera storia che torna a circolare degli scacchi razzisti bloccati su YouTube perché il «bianco attacca il nero» (Di martedì 23 febbraio 2021) Uno studio pubblicato lo scorso gennaio da due ricercatori del Language Technologies Institute della Carnegie Mellon University, in Pennsylvania, ha dimostrato che l’algoritmo di YouTube per rilevare frasi razziste o relative all’hate speech «può fare degli errori». Il paper, i cui risultati sono stati diffusi dal britannico Independent, è stato pubblicato da Ashique R. KhudaBukhsh e Rupak Sarkar, ed è incentrato sulla chiusura di Agadmator, canale specializzato da oltre 1 milione di iscritti, oscurato per 24 ore lo scorso 28 giugno. Il fatto Tutto è iniziato per una frase gergale, «il bianco attacca il nero», usata durante una presentazione sul canale tra l’amministratore dell’account, il croato Antonio Radic, e il Gran Maestro giapponese Kikaru Nakamura. Intercettando la frase come ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Uno studio pubblicato lo scorso gennaio da due ricercatori del Language Technologies Institute della Carnegie Mellon University, in Pennsylvania, ha dimostrato che l’algoritmo diper rilevare frasi razziste o relative all’hate speech «può fareerrori». Il paper, i cui risultati sono stati diffusi dal britannico Independent, è stato pubblicato da Ashique R. KhudaBukhsh e Rupak Sarkar, ed è incentrato sulla chiusura di Agadmator, canale specializzato da oltre 1 milione di iscritti, oscurato per 24 ore lo scorso 28 giugno. Il fatto Tutto è iniziato per una frase gergale, «ilil», usata durante una presentazione sul canale tra l’amministratore dell’account, il croato Antonio Radic, e il Gran Maestro giapponese Kikaru Nakamura. Intercettando la frase come ...

trash_italiano : Io spero solo che questa cosa tra Andrea e Rosalinda sia vera PERCHÉ AUTORI IO VE LO DICO SONO STANCO, DOPO 6 MESI… - culture_more : @PasqualeTotaro @ORQUIDEABLANCA @marialves53 @PrestiDaniela @StefaniaVentu16 @lissablu68 @Giannieternauta @Alice70A… - GianlucaOdinson : The Hijacker, Infascelli dirigerà il documentario sulla vera storia di Rambo - FrancescoDragh3 : RT @ilReazionario: Storia vera: sono anni che sprechiamo montagne di denaro in trappole e veleni nel tentativo vano di sbarazzarci delle bl… - Indiana36307128 : RT @ilReazionario: Storia vera: sono anni che sprechiamo montagne di denaro in trappole e veleni nel tentativo vano di sbarazzarci delle bl… -

Ultime Notizie dalla rete : vera storia UOMINI E DONNE oggi, 23 febbraio: SAMANTHA nuova tronista Se ne presentano inizialmente due, Ugo e Giuseppe, i quali lavorano nel mondo della ristorazione e si dicono predisposti nel trovare una persona con la quale costruire una vera storia d'amore. Un ...

La Regione incontra i territori per scrivere la prossima programmazione europea La Regione inoltre, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di dedicare un focus particolare ... Le tue" prenderà vita una vera e propria maratona digitale per raccogliere contributi concreti ed ...

Infascelli in The Hijacker la storia vera di Rambo Agenzia ANSA Fausto Gresini è morto/ Cereghini: “Una volta ci invitò a casa sua e…” (esclusiva) Fausto Gresini è morto: Nico Cereghini, in esclusiva per IlSussidiario.net, ricorda il pilota campione del mondo in 125 e il team manager di successo.

Siamo Solo Piatti Spaiati e la bellezza dell’imperfezione Non siamo sbagliati solo perché sbagliamo, siamo umani Siamo Solo Piatti Spaiati è la storia di Davide, adolescente di buona famiglia che frequenta il ...

Se ne presentano inizialmente due, Ugo e Giuseppe, i quali lavorano nel mondo della ristorazione e si dicono predisposti nel trovare una persona con la quale costruire unad'amore. Un ...La Regione inoltre, per la prima volta nella sua, ha deciso di dedicare un focus particolare ... Le tue" prenderà vita unae propria maratona digitale per raccogliere contributi concreti ed ...Fausto Gresini è morto: Nico Cereghini, in esclusiva per IlSussidiario.net, ricorda il pilota campione del mondo in 125 e il team manager di successo.Non siamo sbagliati solo perché sbagliamo, siamo umani Siamo Solo Piatti Spaiati è la storia di Davide, adolescente di buona famiglia che frequenta il ...