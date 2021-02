Elisabetta Gregoraci, incontro a sorpresa con Alessandro Benetton (Di martedì 23 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci si è trasformata in “madrina per caso” durante la serata di chiusura dei Campionati Mondiali di sci, che si sono tenuti a Cortina. Tutto merito di un incontro casuale con un suo vecchio amico, Alessandro Benetton: l’imprenditore l’ha subito voluta al suo fianco in questa speciale occasione. Le foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, immortalano Elisabetta Gregoraci proprio in compagnia di Benetton, mentre entrambi sono impegnati nel prendere parte all’evento della giornata conclusiva dei Mondiali di sci. La showgirl si è trovata in queste ore nella splendida cornice delle Dolomiti Ampezzane, in vacanza presso una sua amica. Quando Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021)si è trasformata in “madrina per caso” durante la serata di chiusura dei Campionati Mondiali di sci, che si sono tenuti a Cortina. Tutto merito di uncasuale con un suo vecchio amico,: l’imprenditore l’ha subito voluta al suo fianco in questa speciale occasione. Le foto, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, immortalanoproprio in compagnia di, mentre entrambi sono impegnati nel prendere parte all’evento della giornata conclusiva dei Mondiali di sci. La showgirl si è trovata in queste ore nella splendida cornice delle Dolomiti Ampezzane, in vacanza presso una sua amica. Quando, presidente della Fondazione Cortina ...

