Flash News del 22 Febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Grave attentato, questa mattina, nella Repubblica Democratica del Congo: in un attacco ad un convoglio delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, è rimasto ucciso l'Ambasciatore Italiano, Luca Attanasio, 43 anni, originario di Limbiate in provincia di Monza e Brianza. Uccisi con lui anche un carabiniere, Vittorio Iacovacci di 31 anni, originario di Sonnino, in provincia di Latina e l'autista. L'attacco potrebbe essere stato un tentativo di rapimento; La Repubblica Italiana, scrive in un messaggio di cordoglio il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, "è un lutto per questi servitori dello Stato". Da Palazzo Chigi, il Premier ed il Governo, si legge in una nota "si stringono ai familiari, ai colleghi della Farnesina e all'arma dei carabinieri". Il Ministro degli Eteri, Luigi Di Maio, rientrato anticipatamente dal vertice Europe, ha chiesto ogni sforzo per fare luce sull'accaduto;

