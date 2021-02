Traffico Roma del 21-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 febbraio 2021) Luceverderitrovati all’ascolto incidente sulla circonvallazione Trionfale possibili rallentamenti in corrispondenza di via Bernardino Telesio prestare attenzione sulla A24Teramo code perintenso tra Castel Madama e Vicovaro in direzione Teramo in città brevi rallentamenti sul viadotto della Magliana in direzione Eur Qui si viaggia su carreggiata ridotta mentre è chiuso il tratto tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione Fiumicino la fine dei lavori Il primo marzo terminati in anticipo i lavori alla stazione della metro a di Repubblica completamente riaperta al servizio viaggiatori limitazioni aloggi nella fascia verde dalle 730 alle 20:30 per auto a benzina e diesel Euro 0 1 e 2 e per moto e motorini Euro 0 e 1 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare ...