Galli troppo in tv, sarà lockdown personale? L'infettivologo parla a Otto e mezzo (Di domenica 21 febbraio 2021) Galli troppo in tv, sarà lockdown personale? Il primario del Sacco dice la sua in merito alle comparsate tv e auspica un suo personale lockdown Galli troppo in tv, lockdown personale? “Declino quattro quinti delle richieste” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021)in tv,? Il primario del Sacco dice la sua in merito alle comparsate tv e auspica un suoin tv,? “Declino quattro quinti delle richieste” su Notizie.it.

Adnkronos : Galli: 'Troppo in tv? Io tentato da lockdown personale' - fisco24_info : Galli: 'Non sono un menagramo, tendenza sta cambiando negativamente': 'Questo sistema dei colori è troppo lento e f… - AdolfoTasinato : Galli: 'Troppo in tv? Io tentato da lockdown personale'. P.s. Sono almeno 3 volte che annuncia di dedicarsi solo al… - daniele19921 : RT @valy_s: #Galli accusato di essere troppo in tv,ci dice che in realtà rifiuta i 3/4 delle ospitate.Aveva addirittura pensato di andare i… - lorenzmariapia : RT @Adnkronos: Galli: 'Troppo in tv? Io tentato da lockdown personale' -