LIVE – Vicenza-Spal 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 20 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Vicenza-Spal, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono continuare a tenersi distanti dalla zona playout; i ferraresi, dal canto loro, arrivano da quattro pareggi nelle ultime cinque uscite ed hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi nelle posizioni di vertice. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 20 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Vandeputte, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Longo, MeggioriniAllenatore: Di Carlo Spal ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque partite, vogliono continuare a tenersi distanti dalla zona playout; i ferraresi, dal canto loro, arrivano da quattro pareggi nelle ultime cinque uscite ed hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi nelle posizioni di vertice. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 20 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Vandeputte, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Longo, MeggioriniAllenatore: Di Carlo...

