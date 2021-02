La maestra di Torino licenziata dopo il revenge porn ha finalmente avuto giustizia

(Di sabato 20 febbraio 2021) “Nessuno mi ha chiesto scusa, ma io mi alzo al mattino senza rancore e con la coscienza pulita”. Ladiessere stata vittima dispiega come si sentele tre condanne che hanno colpito proprio chi l’aveva umiliata. A partire dalla direttrice della scuola che l’aveva cacciata dicendole: “Non troverai più lavoro nemmeno per pulire i cessi di Porta Nuova”. La dirigente scolastica era accusata di violenza privata e diffamazione, una mamma, anch’essa condannata, di tentata violenza privata e violazione del codice sulla privacy. Mentre un’altraè stata condannata a otto mesi per violazione della privacy. Ieri il Tribunale diha condannato tre persone al processo sul caso ...

RedazioneLaNews : La maestra vittima di revenge porn dopo le condanne: 'Ora rivoglio il mio lavoro' - angiuoniluigi : RT @repubblica: La maestra vittima di revenge porn dopo le condanne: 'Ora rivoglio il mio lavoro' - repubblica : La maestra vittima di revenge porn dopo le condanne: 'Ora rivoglio il mio lavoro' - deveraun_seraun : adoro moltissimo - treblamorales : RT @Corriere: La maestra licenziata per video hard: «Sono disoccupata, spero di tornare a insegnare» -

Ultime Notizie dalla rete : maestra Torino

... condannata oggi in tribunale aa un anno e un mese nell'ambito del processo dellavittima di revenge porn . L'insegnante, secondo le ricostruzioni, aveva perso il posto di lavoro ...A parlare è lad'asilo, costretta a dimettersi nel 2018 dalla direttrice dell'istituto dove lavorava, dopo che l'ex fidanzato aveva divulgato sulla chat del calcetto alcune immagini intime.“Il mio teatro è una città 2021”. Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in Europa: “In the empty space – Nello spazio vuoto”. Sabato 27 febbraio 2021, in diretta Facebook dal Teatro di Sori ...La seconda stagione di Streaming Off, progetto ideato da Francesca Vitale e Renato Lombardo è giunta alla terza puntata, che andrà in onda martedì 23 febbraio alle ore 19:00 su Facebook, Youtube e Twi ...