Benevento-Roma, Fonseca: “Si sta creando grande gruppo. Zaniolo? Deve tornare nei tempi giusti” (Di sabato 20 febbraio 2021) Vincere ancora per continuare a sognare e presentarsi nel migliore dei modi al match contro il Milan della 24esima giornata. La Roma fa visita al Benevento al Vigorito per blindare il terzo posto in classifica e provare ad accorciare sulle milanesi, impegnate nel derby. Per Fonseca però sarà emergenza difensiva. Smalling, Kumbulla, Cristante e Ibanez sono indisponibili mentre gli unici centrali di ruolo sono Mancini, Juan Jesus e Fazio, gli ultimi due scesi in campo l’ultima volta il 10 dicembre nel match di Europa League contro il Cska Sofia. “Difesa a quattro? Ho pensato a tutto in questo momento. Ma dovrete aspettare domani”, assicura Fonseca in conferenza stampa non chiudendo le porte ad un ritorno al vecchio modulo. L’alternativa è la conferma della difesa a tre con Spinazzola nella linea difensiva, come nel match ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Vincere ancora per continuare a sognare e presentarsi nel migliore dei modi al match contro il Milan della 24esima giornata. Lafa visita alal Vigorito per blindare il terzo posto in classifica e provare ad accorciare sulle milanesi, impegnate nel derby. Perperò sarà emergenza difensiva. Smalling, Kumbulla, Cristante e Ibanez sono indisponibili mentre gli unici centrali di ruolo sono Mancini, Juan Jesus e Fazio, gli ultimi due scesi in campo l’ultima volta il 10 dicembre nel match di Europa League contro il Cska Sofia. “Difesa a quattro? Ho pensato a tutto in questo momento. Ma dovrete aspettare domani”, assicurain conferenza stampa non chiudendo le porte ad un ritorno al vecchio modulo. L’alternativa è la conferma della difesa a tre con Spinazzola nella linea difensiva, come nel match ...

CalcioMagistris : Fonseca in conferenza stampa annuncia che Cristante non sarà presente nella gara col Benevento di Domenica sera. An… - ASR192711 : RT @LuigiPellino22: “Giocheranno uno tra Fazio e J.Jesus” Siamo in emergenza totale in difesa per le tante indisponibilità. Tra i due fors… - CorSport : #BeneventoRoma, la #conferenzastampa di #Fonseca ????? - romanewseu : #BeneventoRoma, i convocati di #Fonseca: tornano #Fazio e Juan #Jesus, out #Cristante e #Ibañez #ASRoma #RomanewsEU… - ilRomanistaweb : ?? #BeneventoRoma, i convocati di #Fonseca: emergenza in difesa, ci sono Fazio e Juan Jesus -