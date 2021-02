Vaccini, il piano di Draghi: caserme, stadi e parcheggi degli ospedali al posto delle Primule di Arcuri (Di venerdì 19 febbraio 2021) La vaccinazione di massa degli italiani contro il Coronavirus è la sfida numero uno del nuovo governo guidato da Mario Draghi. «Non dobbiamo limitare i Vaccini all’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti. Abbiamo il dovere di renderli possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private», ha detto l’ex governatore della Bce nel suo discorso programmatico al Senato. Tradotto: addio alle Primule immaginate dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Per le somministrazioni verranno impiegati piuttosto le caserme dell’esercito, gli stadi e i parcheggi degli ospedali. L’obiettivo è immunizzare metà degli italiani entro l’estate. E non c’è tempo per attendere la predisposizione ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) La vaccinazione di massaitaliani contro il Coronavirus è la sfida numero uno del nuovo governo guidato da Mario. «Non dobbiamo limitare iall’interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti. Abbiamo il dovere di renderli possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private», ha detto l’ex governatore della Bce nel suo discorso programmatico al Senato. Tradotto: addio alleimmaginate dal commissario straordinario Domenico. Per le somministrazioni verranno impiegati piuttosto ledell’esercito, glie i. L’obiettivo è immunizzare metàitaliani entro l’estate. E non c’è tempo per attendere la predisposizione ...

