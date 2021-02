Sci alpino, Giovanni Franzoni: “Avevo mal di schiena, non riuscivo a camminare” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il primo azzurro a completare la seconda manche dello slalom gigante maschile dei Mondiali di sci alpino è stato Giovanni Franzoni, che ha conquistato un posto tra i migliori venti. Va ricordato che Franzoni è al primo Mondiale, ha già disputato il parallelo individuale, non qualificandosi, e quello di oggi è già il suo miglior risultato in carriera, dato che in Coppa del Mondo non si è mai qualificato tra i migliori trenta. Franzoni ha parlato all’arrivo a RaiSport. Così l’azzurro: “Sono contento perché dopo la prima manche non sapevo neanche se avrei gareggiato nella seconda, Avevo davvero un forte mal di schiena, faccio fatica a camminare, poi per fortuna il fisioterapista ed il dottore mi hanno aiutato, mi han dato una mano per partire senza ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il primo azzurro a completare la seconda manche dello slalom gigante maschile dei Mondiali di sciè stato, che ha conquistato un posto tra i migliori venti. Va ricordato cheè al primo Mondiale, ha già disputato il parallelo individuale, non qualificandosi, e quello di oggi è già il suo miglior risultato in carriera, dato che in Coppa del Mondo non si è mai qualificato tra i migliori trenta.ha parlato all’arrivo a RaiSport. Così l’azzurro: “Sono contento perché dopo la prima manche non sapevo neanche se avrei gareggiato nella seconda,davvero un forte mal di, faccio fatica a, poi per fortuna il fisioterapista ed il dottore mi hanno aiutato, mi han dato una mano per partire senza ...

