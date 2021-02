Napoli, rapina in banca: due dipendenti sono stati presi in ostaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante il pomeriggio di ieri una banca di San Giuseppe Vesuviano è stata presa d’assalto da 4 malviventi che hanno prima preso in ostaggio due dipendenti e poi si sono fatti consegnare l’incasso presente in cassa. Il bottino dei criminali che hanno rapinato la BNL di via Aielli è di circa 56 mila euro. L’atto è avvenuto dopo aver legato le mani con delle fascette i due dipendenti. All’arrivo della polizia la banda si era già allontanata con il malloppo. Dopo aver commesso il colpo si sono dati alla fuga, subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Giuseppe Sannino. I dipendenti sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante il pomeriggio di ieri unadi San Giuseppe Vesuviano è stata presa d’assalto da 4 malviventi che hanno prima preso induee poi sifatti consegnare l’incasso presente in cassa. Il bottino dei criminali che hannoto la BNL di via Aielli è di circa 56 mila euro. L’atto è avvenuto dopo aver legato le mani con delle fascette i due. All’arrivo della polizia la banda si era già allontanata con il malloppo. Dopo aver commesso il colpo sidati alla fuga, subito è scattato l’allarme e sul postogiunti i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Giuseppe Sannino. I...

