MasterChef Italia | Monir vuole strafare con l’azoto liquido e la caramellizzazione in padella… riuscirà a fare colpo sui giudici?

Puntata dopo puntata, Monir si è sempre distinto nella Masterclass di MasterChef Italia per la sua simpatia irresistibile e per la sua cadenza involontariamente comica. Negli episodi di ieri sera, il concorrente di origini marocchine e residente a Bevagna ha fatto nuovamente parlare di sé per "Unstoppable", un piatto sorprendente e buonissimo che gli ha fatto conquistare la vittoria nell'Invention Test. Sotto gli occhi dell'ospite Andrea Tortora, pastry chef con tre stelle Michelin, c'era chi, tra gli aspiranti chef, doveva usare l'azoto liquido e chi invece doveva usare la difficilissima tecnica della caramellizzazione in padella: Monir ha usato entrambe le tecniche, e il risultato è stato un grande successo.

