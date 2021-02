Il ministero della Salute vieta di vendere le mascherine U-Mask: “Ritirarle dal mercato, non garantiscono prevenzione da contagi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo l’inchiesta della Procura di Milano e l’apertura di un procedimento dell’Antitrust, il ministero della Salute vieta di vendere le mascherine U-Mask Model 2. E impone “la misura del ritiro del medesimo prodotto” dal mercato. Decisione presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al dicastero di Roberto Speranza che le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta da un soggetto senza laurea. Il ministero evidenzia i “potenziali rilevanti rischi per la Salute” derivanti “dall’assenza di un regolare processo valutativo” e la “conseguente assenza di garanzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo l’inchiestaProcura di Milano e l’apertura di un procedimento dell’Antitrust, ildileU-Model 2. E impone “la misura del ritiro del medesimo prodotto” dal. Decisione presa dopo che i carabinieri del Nas di Trento hanno segnalato al dicastero di Roberto Speranza che leU-risultavano come dispositivi medici in base a certificazione di un laboratorio “privo di autorizzazione”, sottoscritta da un soggetto senza laurea. Ilevidenzia i “potenziali rilevanti rischi per la” derivanti “dall’assenza di un regolare processo valutativo” e la “conseguente assenza di garanzia ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sicuramente Lei sarà d'accordo con noi, presidente Draghi, sull'esigenza da parte del ministero della Sal… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - girirajsinghbjp : Caro Raul (@RahulGandhi), Non esiste un Ministero della pesca separato in Italia. Viene sotto Ministero delle Poli… - MaximoMoggio : RT @fattoquotidiano: Il ministero della Salute vieta di vendere le mascherine U-Mask: “Ritirarle dal mercato, non garantiscono prevenzione… - Marilenapas : RT @repubblica: Mascherine U-Mask, il ministero della Salute impone lo stop alla vendita: 'Non sono dispositivo medico, potenziali rischi p… -