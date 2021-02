Brescia, Guardia di Finanza in sede: Cellino indagato per reati fiscali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Controlli in corso in casa Brescia. La notizia si è diffusa alla vigilia della partita con la Cremonese suscitando preoccupazione nell'ambiente biancazzurro. È la Guardia di Finanza ad essere entrata ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Controlli in corso in casa. La notizia si è diffusa alla vigilia della partita con la Cremonese suscitando preoccupazione nell'ambiente biancazzurro. È ladiad essere entrata ...

tvdellosport : ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Sol… - bornjuventino : RT @tvdellosport: ?? BRESCIA, GdF IN SEDE: INDAGATO CELLINO Blitz della Guardia di Finanza nella sede del #Brescia calcio in via Solferino… - LALAZIOMIA : SERIE A, Guardia di Finanza in casa Brescia tra gli indagati c’è Cellino - pasqualinipatri : SERIE A, Guardia di Finanza in casa Brescia tra gli indagati c’è Cellino - sportli26181512 : Brescia, perquisizione della Guardia di Finanza in sede e nell'abitazione di Cellino: Sono ore di preoccupazione in… -