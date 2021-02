Napoli, Osimhen ha portato la variante africana? Il club: “Non possiamo saperlo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stamattina a Napoli sta circolando la notizia secondo cui Viktor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata la variante africana del covid19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di Napoli. Il club azzurro, interpellato dall’ANSA, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tampini dei suoi tesserati: il club si è occupato del caso del Covid di Osimhen semplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste. Il Napoli ricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte volte nei giorni seguenti, verificando che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stamattina asta circolando la notizia secondo cui Viktorsarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata ladel covid19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di. Ilazzurro, interpellato dall’ANSA, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tampini dei suoi tesserati: ilsi è occupato del caso del Covid disemplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste. Ilricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte volte nei giorni seguenti, verificando che ...

