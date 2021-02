Covid | dimezzato il numero degli operatori sanitari contagiati a un mese dall’inizio della vaccinazione

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il primo indizio era arrivato dallo studio dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sul personaleo: “A 21 giorni dalla somministrazione del vaccino il 99% aveva sviluppato gli anticorpi”. Una notizia che confortante che oggi si accompagna a un altro indizio, anche se i numeri sono “ancora in consolidamento” ovvero che secondo il rapporto EpiCentro dell’Istituto superiore di Sanità, pubblicato sul sito dell’Iss e come riporta La Repubblica, ildiche hanno contratto ilnell’ultimosi è. Primaglierano stati 14.014, trenta giorni dopo ilè calato fino 7.604. Il report invita alla prudenza ...

Il Fatto Quotidiano

... secondo il rapporto EpiCentro dell'Istituto superiore di Sanità, pubblicato sul sito dell'Iss, il numero di operatori sanitari che hanno contratto il Covid nell'ultimo mese si è dimezzato. È sceso a ...Il numero di contagi da Covid-19 a livello globale è diminuito per la quinta settimana consecutiva e dall'inizio dell'anno il suo bilancio settimanale si è quasi dimezzato, ha reso noto il ...