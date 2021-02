**Covid: Casellati, 'piangiamo scomparsa prof. Basso, ha dato speranza a tanti giovanissimi'** (Di martedì 16 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) su Notizie.it.

tg2rai : La morte di #FrancoMarini stroncato dal #covid. Storico leader della @CislNazionale ed ex presidente del Senato. Il… - MariMario1 : RT @Annaelegalita: @Pres_Casellati Visto che il signor Draghi non ha social,gli dica da parte mia che della lamorgese e speranza,non ne ave… - Annaelegalita : @Pres_Casellati Visto che il signor Draghi non ha social,gli dica da parte mia che della lamorgese e speranza,non n… - Gilbert60842263 : RT @tg2rai: La morte di #FrancoMarini stroncato dal #covid. Storico leader della @CislNazionale ed ex presidente del Senato. Il ricordo di… - Pippo_Moscuzza : RT @tg2rai: La morte di #FrancoMarini stroncato dal #covid. Storico leader della @CislNazionale ed ex presidente del Senato. Il ricordo di… -