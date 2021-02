Cna Lombardia: “Rischio blackout delle imprese del turismo” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Spegnere ed accendere le imprese come fossero interruttori è un gioco pericoloso. Si corre il Rischio di bruciarle come lampadine” è il commento di Eleonora Rigotti, delegata di CNA Lombardia al tavolo turismo di Regione Lombardia. Agli artigiani lombardi non solo non è piaciuta la scelta di chiudere gli impianti di risalita, ma ancora di più non è piaciuto il metodo. “Troppa incertezza regolatoria è logorante. Le autorità avevano dato segnali positivi, ci si era riorganizzati per ripartire in sicurezza, poi in extremis lo stop del Ministero della Salute: se penso ai costi operativi, alle persone, spesso lavoratori stagionali, mobilitate da queste imprese, agli investimenti realizzati per conformarsi alle disposizioni igienico-sanitarie, comprendo tutta la frustrazione della filiera” ... Leggi su newsagent (Di martedì 16 febbraio 2021) “Spegnere ed accendere lecome fossero interruttori è un gioco pericoloso. Si corre ildi bruciarle come lampadine” è il commento di Eleonora Rigotti, delegata di CNAal tavolodi Regione. Agli artigiani lombardi non solo non è piaciuta la scelta di chiudere gli impianti di risalita, ma ancora di più non è piaciuto il metodo. “Troppa incertezza regolatoria è logorante. Le autorità avevano dato segnali positivi, ci si era riorganizzati per ripartire in sicurezza, poi in extremis lo stop del Ministero della Salute: se penso ai costi operativi, alle persone, spesso lavoratori stagionali, mobilitate da queste, agli investimenti realizzati per conformarsi alle disposizioni igienico-sanitarie, comprendo tutta la frustrazione della filiera” ...

