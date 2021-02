Le comunità di Salerno e Colliano a lutto per la morte di Amatino Massimo Grisi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una domenica di lacrime e dolore per tutta la comunità salernitana. Ieri mattina se ne è andato Amatino Massimo Grisi, farmacista e vicepresidente vicario del Comitato regionale Figc Campania, di recente eletto per il secondo mandato e grande tifoso granata. Un uomo conosciuto e benvoluto per l’impegno speso al servizio del prossimo, anche nell’ultima emergenza Covid vissuta nella sua Colliano. Già esponente della tifoseria organizzata granata, Amatino, che da qualche settimana lottava per la vita in un letto di ospedale, lascia un vuoto enorme nel cuore degli sportivi e di quanti l’hanno conosciuto. Amatino, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, viveva tra Colliano e Salerno ed era molto ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una domenica di lacrime e dolore per tutta lasalernitana. Ieri mattina se ne è andato, farmacista e vicepresidente vicario del Comitato regionale Figc Campania, di recente eletto per il secondo mandato e grande tifoso granata. Un uomo conosciuto e benvoluto per l’impegno speso al servizio del prossimo, anche nell’ultima emergenza Covid vissuta nella sua. Già esponente della tifoseria organizzata granata,, che da qualche settimana lottava per la vita in un letto di ospedale, lascia un vuoto enorme nel cuore degli sportivi e di quanti l’hanno conosciuto., ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, viveva traed era molto ...

Ultime Notizie dalla rete : comunità Salerno Salerno e Colliano unite dal dolore: oggi l'ultimo saluto al farmacista - tifoso granata

Le comunità di Salerno e Colliano a lutto - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - per la morte di Amatino Massimo Grisi. Ieri si è spento, all'età di 53 anni, il farmacista e vicepresidente vicario ...

Salerno a lutto, è morto Filodemo Iannuzzelli: il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha espresso alla moglie Enza Maria Ferraro , alle figlie ... Il suo impegno in Consiglio Comunale è stato forte e determinato per lo sviluppo della nostra comunità ...

