Parma, i convocati di D'Aversa per il Verona. Pellè non è ancora pronto

Roberto D'Aversa ha convocato 25 elementi per la gara contro l'Hellas Verona, in programma domani alle 20.45 al Bentegodi e valida per la 22a giornata del campionato di Serie A 2020-2021, ecco la lista del Parma: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Bani, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Pezzella, Osorio, Zagaritis;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Kucka, Kurtic, Sohm;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Zirkzee.

